HABER KIBRIS

Nişanlısı istedi Rüzgar kestirdi

18/04/2017

Nişanlısı istedi Rüzgar kestirdi
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Üç yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, İstinyePark AVM’de yeni imajıyla görüntülendi.

Geride bıraktığımız haftalarda Hülya Avşar’ın şov programına katılan ve yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Rüzgar Erkoçlar, kız isteme fotoğrafları ve seçtiği yeni hayatıyla magazin muhabirlerinin yakın takibinde…

 

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Son olarak geride bıraktığımız günlerde bir alışveriş merkezinde muhabirlerin karşısına çıkan ve yeni imajıyla dikkat çeken Erkoçlar'ın nişanlısının isteği üzerine saçlarını kestirip, üç numaraya vurdurduğu öğrenildi.



TAGS: Rüzgar Erkoçlar
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