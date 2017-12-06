Niye dönmedin hesaplaşması!

İrem Derici ile Murat Boz arasında yıllar sonra gelen hesaplaşma! Derici, 2011’de Boz, Hadise, Hülya Avşar ve Mustafa Sandal’ın o dönem jüri koltuğuna oturduğu ‘O Ses Türkiye’de yarışmıştı. Sanatçıya bir tek Hülya Avşar dönmüştü. Derici yıllar sonra isyan etti! Yarışmanın yeni bölümünde bir kişi Derici’nin ‘Bazı Aşklar Yarım Kalmalı’ şarkısını seslendirdi.

TOPU HÜLYA AVŞAR’A ATTI

Derici, yarışmacıyı takımına alan Murat Boz’a “Zamanında bana niye dönmedin be adam” diyerek hesap sordu. O dönem Derici’ye dönen ve takımına alan Hülya Avşar‘ı öne süren Boz’dan da şaka yollu bir cevap geldi. Boz, “Hülya yüzünden (tehdit şantaj)” diye cevap verdi.