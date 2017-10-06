Nobel Barış Ödülü’nü ICAN kazandı

Nobel Barış Ödülü’nü, Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) kazandı.

2017 Nobel Barış Ödülü, kısaca ICAN olarak bilinen Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya’ya verildi.

Nobel heyeti, ICAN’i ‘Nükleer silahsızlanma için yürütülen sivil toplum girişimlerine öncülük eden yapı’ olarak niteledi.

Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, “ICAN, bu ödülü nükleer silahların yol açabileceği insani felaketlere dikkat çekmek için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla alıyor” diye konuştu.

Reiss-Andersen, “Nükleer silahlanma hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir konu. Tüm dünya gezegenin daha tehlikeli bir yer haline geldiğini düşünüyor” dedi.

ICAN’in faaliyetleri 60’dan fazla ülkede 200’ün üzerinde organizasyonla birlikte çalışan ICAN, nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın derhal imzalanması için çalışmalar yürütüyor.

çalışmalarına 2007 yılında başlayan ICAN, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın genişletilmesi çabalarının başarısız olması üzerine kurulmuştu.

ICAN’in bugüne kadarki en büyük başarısı ise bu yıl, 7 Temmuz’da geldi. Birleşmiş Milletler 122’ye karşı 1 oyla ‘Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı kabul etti. Bu anlaşma, nükleer silahların geliştirilmesini, üretimini, stoklanmasını, satın alınmasını ve nükleer testleri yasaklıyor.

ICAN bu anlaşmayı, “Büyük bir tehdit haline gelen kitle imha silahlarını kategorik olarak yasa dışı ilan enden tarihi bir anlaşma” olarak niteliyor.