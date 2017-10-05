Nobel Tıp’a Türk damgası

Nobel Tıp Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Amerikalı bilim insanı Rockefeller Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Young'ın son çalışmasındaki "uykusuzluk geninin" keşfinin, genetik üzerine dünya çapında araştırmaları ile bilinen Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tayfun Özçelik ile ortaklaşa Türkiye'de yürütülen bir çalışmada yapıldığı ortaya çıktı. Young ve Özçelik'in bu yıl nisanda yayımlanan ortak makalesinde, çok yaygın bir rahatsızlık olan ve "gece kuşu" olarak tabir edilen kişilerde uykusuzluk geninin keşfi, bilim dünyasına duyurulmuştu. Dünya çapında ses getiren keşif, Türkiye'den 16 büyük aileden 102 kişinin genomu çıkarılarak gerçekleştirildi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özçelik, "Uykusuzluk geni çalışması, Nobel Tıp Ödülü'nün verilmesinin gerekçesini açıklayan metinde de yer alıyor. Bu çalışmamız, Young ile ortaklaşa şekilde bu yıl nisanda Cell dergisinde yayımlandı" dedi.