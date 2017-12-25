İngiltere'deki tıp uzmanları uyardı: Noel Baba böyle 'alkol düşkünü' ve akıl sağlığı sorunları yaşamaya meyilli bir 'şişko' olmaya devam ederse, 2017 çatılardan girip çocuklara hediye bıraktığı son yılı olabilir.

Londra'daki Royal College tıp fakültesinin kürsü başkanı Helen Stokes-Lampard'a göre, yaşam tarzı ve yeme alışkanlıkları nedeniyle Noel Baba'nın bir ayağı çukurda.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, doktorlar Noel Baba'nın alkol bağımlılığı, iş yüküne bağlı stres, gut hastalığı ve uyku eksikliğinden muzdarip olduğunu söylüyor.

Rengeyikleriyle çok sık zaman geçirmesi nedeniyle enfeksiyon kapmış olması da muhtemel.

Üst üste yaptığı gece vardiyaları ise, sağlık risklerini daha da artırıyor.

"Noel Baba ziyarete gelecek diye eve bıraktığımız kurabiyelerle, süt ve alkol gibi içeceklerle, kilolarına kilo ekliyoruz" diye konuşan Profesör Stokes-Lampard, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Noel Baba benim hastam olsaydı, sanırım ona fit kalmak için evlerden evlere giderken koşmasını tavsiye ederdim."

İngiliz doktorların bu uyarıları, Noel Baba'nın en iyi dostları olan çocuklara yaptığı belli. Yetişkinlerin 2018 için yapılacaklar listesine de birkaç madde olarak eklemek iyi olabilir.