Noel Baba'nın mezarını arıyorlar

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi'nin zemininde hiç bozulmamış bir tapınak tespit edildi. Tapınağın içindeki özel bölümde Noel Baba’nın gerçek mezarının olabileceği tahmin ediliyor.

Noel Baba'nın mezarına ilişkin çok detaylı çalışmalar da yapıldığını kaydeden Antalya Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Cemil Karabayram, "1942-1966 yılına ait dosyaların tamamını inceledik. Orada bazı notlar vardı. Notlara göre bu kilise yıkılıyor ve tekrar inşa ediliyor. İnşa edilirken Bari'deki tüccarlar kemikleri götürüyor. Ancak o kemiklerin Noel Baba'ya ait olmadığı, başka bir papaza ait olduğu söyleniyor. Bunu söyleyenlerden biri de Yıldız Ötüken. Ötüken, Noel Baba'nın özel bir bölümde tutulduğunu belirtiyor" diye konuştu.