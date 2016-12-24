Noel'de buz gibi suya girdiler

Bu yıl da geleneksel olarak Noel'i kutlamak için bulundukları bölgedeki nehirlere girip yüzenler objektiflere böyle yansıdı. Sibirya bölgesinde -30 derecede nehre giren yaşlı yüzücüler görenleri hayrete düşürdü.

Çeşitli ülkelerde Noel kutlamaları süslenen çam ağaçlarıyla kurulan pazarlarla sürerken bazı ülkelerde buz gibi havada nehre girerek kutlayanlar oldu.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk bölgesinde Cryophile adlı amatör kış yüzücüleri grubu, karla kaplı olan Yenisey Nehrinde yüzdü.

Hava sıcaklığının -30 dereceyi bulduğu bölgede bazı yüzücüler Noel Baba kıyafetleri giydi.