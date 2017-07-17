Nokia 100 TL'den ucuz yeni telefonlarını tanıttı
HMD Global, Nokia'nın ilk olarak 2013 ve 2014'te tanıttığı Nokia 105 ve 130’un yeni versiyonlarını görücüye çıkardı.
17/07/2017
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HMD Global, Nokia 105 ve Nokia 130'un yeni versiyonlarını duyurdu. İşte fiyatları 100 TL'nin altında olan modellerin özellikleri...
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Nokia 105'te önceki 1.45 inç ve 1.4 inç ekranlardan farklı olarak 1.8 inçlik daha büyük ekrana yer verildi.
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Yeni Nokia Nokia 105’te 4 MB RAM ve 4 MB dahili hafıza bulunuyor.
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Çıkarılabilir 800 mAh bataryaya sahip olan telefon kullanıcılarına 15 saate kadar konuşma süresi sunuyor.
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Telefon tek ve çift SIM kart seçenekleri de sunuyor. Nokia 105’in tek SIM kartlı modeli 14.50 dolar, çift SIM kartlı modeliyse 15 dolar olacak.
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İlk olarak 2014'te piyasaya sürülen Nokia 130 ise 128 x 160 piksel çözünürlüğe sahip 1,8 inçlik ekrana ev sahipliği yapıyor.
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Telefonda 4 MB RAM ve 8 MB dahili hafıza yer alıyor.
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Kullanıcı microSD kart desteği bulunan telefonunun hafızasını 32 GB’a kadar arttırabiliyor.
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1020 mAh bataryayla 44 saate kadar radyo ile müzik dinleme deneyimi sunan Nokia 130, full şarjla bekleme modunda 1 aya kadar bekleyebiliyor.
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Nokia 130’un ABD fiyatı 21.50 dolar. Renk alternatifleri ise siyah, gri ve kırmızı.