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Nokia 100 TL'den ucuz yeni telefonlarını tanıttı

HMD Global, Nokia'nın ilk olarak 2013 ve 2014'te tanıttığı Nokia 105 ve 130’un yeni versiyonlarını görücüye çıkardı.

17/07/2017

Nokia 100 TL'den ucuz yeni telefonlarını tanıttı
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  • HMD Global, Nokia 105 ve Nokia 130'un yeni versiyonlarını duyurdu. İşte fiyatları 100 TL'nin altında olan modellerin özellikleri... 

     

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    Nokia 105'te önceki 1.45 inç ve 1.4 inç ekranlardan farklı olarak 1.8 inçlik daha büyük ekrana yer verildi. 

     

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    Yeni Nokia Nokia 105’te 4 MB RAM ve 4 MB dahili hafıza bulunuyor. 

     

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    Çıkarılabilir 800 mAh bataryaya sahip olan telefon kullanıcılarına 15 saate kadar konuşma süresi sunuyor. 

     

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    Telefon tek ve çift SIM kart seçenekleri de sunuyor. Nokia 105’in tek SIM kartlı modeli 14.50 dolar, çift SIM kartlı modeliyse 15 dolar olacak. 

     

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    İlk olarak 2014'te piyasaya sürülen Nokia 130 ise 128 x 160 piksel çözünürlüğe sahip 1,8 inçlik ekrana ev sahipliği yapıyor. 

     

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    Telefonda 4 MB RAM ve 8 MB dahili hafıza yer alıyor. 

     

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    Kullanıcı microSD kart desteği bulunan telefonunun hafızasını 32 GB’a kadar arttırabiliyor. 

     

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    1020 mAh bataryayla 44 saate kadar radyo ile müzik dinleme deneyimi sunan Nokia 130, full şarjla bekleme modunda 1 aya kadar bekleyebiliyor. 

     

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    Nokia 130’un ABD fiyatı 21.50 dolar. Renk alternatifleri ise siyah, gri ve kırmızı.



TAGS: Nokia, 100 TL’den ucuz telefon
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