Nokia 100 TL'den ucuz yeni telefonlarını tanıttı

HMD Global, Nokia 105 ve Nokia 130'un yeni versiyonlarını duyurdu. İşte fiyatları 100 TL'nin altında olan modellerin özellikleri...

Nokia 105'te önceki 1.45 inç ve 1.4 inç ekranlardan farklı olarak 1.8 inçlik daha büyük ekrana yer verildi.

Yeni Nokia Nokia 105’te 4 MB RAM ve 4 MB dahili hafıza bulunuyor.

Çıkarılabilir 800 mAh bataryaya sahip olan telefon kullanıcılarına 15 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Telefon tek ve çift SIM kart seçenekleri de sunuyor. Nokia 105’in tek SIM kartlı modeli 14.50 dolar, çift SIM kartlı modeliyse 15 dolar olacak.

İlk olarak 2014'te piyasaya sürülen Nokia 130 ise 128 x 160 piksel çözünürlüğe sahip 1,8 inçlik ekrana ev sahipliği yapıyor.

Telefonda 4 MB RAM ve 8 MB dahili hafıza yer alıyor.

Kullanıcı microSD kart desteği bulunan telefonunun hafızasını 32 GB’a kadar arttırabiliyor.

1020 mAh bataryayla 44 saate kadar radyo ile müzik dinleme deneyimi sunan Nokia 130, full şarjla bekleme modunda 1 aya kadar bekleyebiliyor.