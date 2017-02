Normal doğum cinsel hayatı etkiliyor mu?

Son zamanlarda dünyada sezaryenle doğum oranı azaltılsa da Türkiye'de gittikçe artıyor. Bu durumun nedenlerinden biri kadınların de kadınların normal doğumdan korkacak hale gelmesi ve sonrasında cinsel hayatı etkilediği endişesi... Peki normal doğum gerçekten cinsel hayatı olumsuz etkiliyor mu?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Güçlü, yaptıkları bilimsel araştırma sonucunda, “Normal doğum, kadınların cinsel hayatına zarar vermiyor” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Serkan Güçlü, birçok kadının normal doğumun cinsel işlevde bozukluğa yol açabileceğine ilişkin endişe yaşadığını söyleyerek, “Normal doğum yapan kadınlar, genellikle cinsel işlevde bir bozukluk olup olmayacağı ile ilgili endişe yaşıyor. Rahmimden büyük bir baş geçecek ve orada hasara yol açacak diye korkuyorlar. Anormal yırtıklar gibi komplike olan durumlarda cinsel işlev bozuklukları olabiliyor ama 40 normal, 40 da sezaryen doğum yapan kişide yapılan araştırmamıza göre normal doğumun cinsel hayata zarar vermediği ortaya çıkmıştır” dedi.

80 KADIN İLE ARAŞTIRMA YAPILDI



Yapılan araştırmada çeşitli parametrelerin göz önüne alındığını söyleyen Prof. Dr. Serkan Güçlü, “40 normal doğum yapmış, 40 da sezaryen doğum yapmış kadınlar üzerinde yapılan araştırmada göz önüne alınan çeşitli parametreler oldu. Araştırmaya katılan annelere cinsel istek, orgazm olma, kayganlık, ağrı olup olmadığı gibi sorular yöneltildi. Sonuç olarak, iki grup arasında bir fark görülmedi. Bu araştırmaya dayanarak, normal doğum cinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olmuyor diyebiliriz” diye konuştu.

“SEZARYENE BAĞLI HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI”

Prof. Dr. Serkan Güçlü, sezaryen ile doğum yapan kadınlarda çeşitli hastalıkların baş gösterdiğini ve normal doğum yapma şanslarının düştüğünü söyledi. Güçlü, “Şimdilerde sezaryene bağlı hastalıklar sıklıkla ortaya çıkıyor. O yüzden her zaman normal doğuma öncelik vermekte fayda var. Bazı hastalar hiçbir engel olmadığı halde, çevreden duydukları kötü olaylardan dolayı normal doğum tercih etmiyor. Eğer kişinin çatısı müsaitse ve bebek çok iri değilse normal doğum yapılmalı. Sezaryen için çatının dar olup bebeğin iri olursa, anne karnında bebek çeşitli sorunlar yaşıyorsa veya bebek ters gelecekse sezaryen tercih edilmelidir. Plesentanın doğum yolunu tıkaması da yine bir sezaryen sebebidir. Ama her zaman öncelikle, her şey yolundaysa doğal olan yani normal doğum yapılmalıdır” dedi.