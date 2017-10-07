Norveç'te kadın ve erkek futbolcular eşit prim alacak

Norveç Futbol Federasyonu, 2018’den itibaren A milli erkek ve kadın futbol takımlarına eşit miktarda prim ödeneceğini açıkladı.

Norveç A milli erkek takımı futbolcularının talebi üzerine federasyon, kadın ve erkek futbolcuların aldığı primi eşitlemeyi onayladı.

Sporx’te yer alan habere göre Norveç basınına konu hakkında konuşan yıldız oyuncu Stefan Johansen, “Kadın takımımızın bizden eksik bir noktası yok. Bu nedenle yaptığımız şeyin doğru olduğunu düşünüyoruz. Son derece büyük ödeme farkı vardı. Kadın takımımız da en az bizim kadar önemli” ifadesini kullandı.

Danimarka da talepte bulunmuştu

Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. hafta maçları öncesinde Danimarka Milli Takımı kaptanı Simon Kjaer de ülkesinin basınına konuşarak kadın futbolcularla aynı işi yaptıkları gerekçesiyle aynı primi istediklerini söylemişti. Kjaer, bu kararı takım halinde aldıklarını ve federasyona başvuru yaptıklarını aktarmıştı.