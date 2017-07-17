Nur-Batuhan Cimilli çiftinin kızları oldu

‘Kısmetse Olur’ programında tanışarak evlenen Batuhan Cimilli ve eşi Nur Erkoç’un bebekleri dünyaya geldi.

Çift, 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Asel Han ismini verdi. Baba Batuhan Cimilli yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kızının adının olduğu kapı süsünün fotoğrafını paylaşan Cimilli, “15 Temmuz gününde 15 Temmuz ruhuyla bir evlat dünyaya getirdik. Allah olmayanlara da nasip etsin. Bol bol dualarınıza ihtiyacımız var. Allah nazarlardan korusun maşallah diyelim. Bu duygunun tarifi yok. Aşkımızın meyvesiyle çok mutluyuz herkese tavsiye ediyoruz. Hoş geldin Asel Han Cimilli diyoruz” notunu yazdı.

KAYNAK : MİLLİYET