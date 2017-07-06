 Nusret, Narcos için 1 milyon vermiş

Nusret Gökçe, et işinden sonra oyunculuğa merak sardı. Gökçe, “Narcos” dizisinin üçüncü sezonunda, bir bölüm konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Dizide de yine ateş başında olan Gökçe’nin bu rolü alabilmek için yapımcı şirkete 1 milyon lira ödediği iddia edildi.

Nusret Gökçe, mart ayında “Narcos”un setinde oyuncu Pedro Pascal’la çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşmıştı.