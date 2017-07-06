HABER KIBRIS

Nusret, Narcos için 1 milyon vermiş

Meşhur tuzlama hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, “Narcos”ta oynayabilmek için kesenin ağzını açtı.

06/07/2017

Nusret, Narcos için 1 milyon vermiş
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Nusret Gökçe, et işinden sonra oyunculuğa merak sardı. Gökçe, “Narcos” dizisinin üçüncü sezonunda, bir bölüm konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Dizide de yine ateş başında olan Gökçe’nin bu rolü alabilmek için yapımcı şirkete 1 milyon lira ödediği iddia edildi.

 Nusret, Narcos için 1 milyon vermiş

Nusret Gökçe, mart ayında “Narcos”un setinde oyuncu Pedro Pascal’la çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşmıştı.



TAGS: nusret, narcos, pedro pascal
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