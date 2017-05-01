Nusret, Okan’a inat bu defa kesmedi

Tuzlama hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret'in son videosu Okan Bayülgen'e bir mesaj olarak yorumlandı.

Büyük bir itinayla etleri kestiği ve sonunda da kendisine has tuzlama hareketiyle bitirdiği videolarıyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Nusret, şovmen Okan Bayülgen tarafından eleştirilmişti. Etlerle yaptığı şovlar üzerinden Nusret’i eleştiren Okan’ın bu çıkışları görünen o ki Nusret’in de dikkatini çekti. Takipçileriyle paylaştığı son videosunda havaya fırlatılan çok sayıda meyveyi tek bıçak darbesiyle kesen Nusret, yine havaya atılan eti yakalayıp seviyor. Nusret’in hesabından ‘kıyamadı’ notuyla paylaştığı bu video Okan Bayülgen’e gönderme olarak değerlendirildi.