O Ses Türkiye 2018 yılbaşı eğlencesine ünlü yağacak

O Ses Türkiye’nin yılbaşı akşamı konukları göz kamaştırıyor. Türkiye’nin en ünlü isimlerinin katılacağı programın konuk listesi de belli oldu.

İşte programın birbirinden ünlü konukları… Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

Sibel Can, Aleyna Tilki ve çok yakında vizyona girecek olan Arif V 216 filminin başrol oyuncuları Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan seslendirecekleri şarkılar ve sürpriz düetler ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' de muhteşem isimler sahnede, jüri üyeleri koltuklarında ve izleyenler ekran başında geri sayım yapacak! Birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” de 2018'i, müzik, kahkaha ve eğlence ile TV8 ekranlarında karşılamaya hazır olun!

“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de.