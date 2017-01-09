'O Ses Türkiye'de Sibel Can yerine Hülya Avşar mı geçiyor?

O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünü izleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Programa bu sezon dahil olan Sibel Can'ın oturduğu jüri koltuğunda eski jürilerden Hülya Avşar oturuyordu.

Kafalarda "Sibel Can'ın yerine Hülya Avşar mı geliyor" sorusu uyanırken, kısa süre sonra yapılan açıklama ile gerçek ortaya çıktı.

İzleyicilerin yaşadığı şaşkınlık programın yapımcısı ve moderatörü Acun Ilıcalı'nın durumu izah etmesiyle sona erdi