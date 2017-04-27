Ocağın final yanışı: 3-2

Koopbank Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Girne’de Türk Ocağı, Gençler Birliği’ni kupa dışı bıraktı

ZEVKLİ MAÇIN GALİBİ OCAK: Girne’deki gece maçında Gençler Birliği karşısında 3-2’lik galibiyetle adını finale yazdıran Türk Ocağı maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçın ardından Ocak futbolcuları kulüp başkanı Fahri Altınör’ü havaya atarak sevinçlerini paylaştı

Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Kaan Koday, Ahmet Özkurtuluş

Türk Ocağı: Andreou, Yunus E. İleli, Mustafa Ercan, Bilal Ceylan, James, Mustafa Avcı, Justice, Muhammed A. Uçar (Dk.89 İlker), Hasan Sadrazam (Dk.71 Coşkun), Ertaç, C. Uzokwe (Dk.80 S. Adams)

Birliği: Raif, Sinan Öğüt (Dk.73 Abdullah), Mehmet Erol, Yusuf Beyazi, Emir, Malik, Arif, Emeka, İbrahim Köse (Dk.62 Barış), Şenol Şöför, Halil (Dk.61 Sertan)

Goller: Dk.18 ve 54 Ertaç, Dk.41 Bilal (T.Ocağı) Dk.31 ve 73 Emeka (G.Birliği)

Koopbank Kıbrıs Kupası Yarı Final ilk maçında İskele’de 1-1 berabere kalan Gençler Birliği ile Türk Ocağı’nın Girne’deki rövanş maçını 3-2 galip tamamlayan Ocak adını finale yazdırdı.

8.dakikada Şenol’un şutunda İbrahim Köse topa son dokunan futbolcu oldu ve top ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

18.dakikada Emeka sağdan son çizgiye kadar indi. Ortasında Ertaç takımını 1-0 öne geçirdi.

31.dakikada Arif’in şutunda defanstan seken topu kaleci Andreou kontrol edemedi. Topu önünde bulan Emeka skora dengeyi getirdi: 1-1.

41.dakikada Türk Ocağı kornerinden gelen topu ön direkte Bilal kafası ile filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı 2-1 T.Ocağı üstünlüğünde sona erdi.

54.dakikada ara pastan aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Ertaç farkı ikiye çıkaran golü attı: 3-1

73.dakikada Arif’in sağ çaprazdan şutunu Andreou uçarak topu tokatladı. Takip eden Emeka farkı tekrar bire indirdi: 3-2

Geri kalan dakikalarda İskele ekibi 3-3’lük beraberlikle tur atlamak için ataklar geliştirdi ancak maçta başka gol olmayınca Türk Ocağı finale yükseldi.

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY