Ocak, GG’ye “Uğur”lu geldi: 1-0
02/10/2017
Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Türk Ocağı’na ilk uyarı Gençlik Gücü’nden geldi
GG’DEN İLK GALİBİYET: Başkent ekibi, Lefkoşa Atatürk’te konuk ettiği Türk Ocağı’nı 22. dakikada Uğur’un kaydettiği tek golle 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine elde etti
Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Serkan Şimşek ***, Şakir Azizoğlu ***, Ferhat Tuna ***
- Gücü: Çağatay **, Tayfun ** (Dk.85 Agit *), Hakan ** (Dk.76 Ahmet Can *), Hüseyin **, Gökhan ***, Uğur ***, Ali **, Hascan ** (Dk.72 Özcan *), Addo **, Debola **, William **
- Ocağı: Andreou **, Hasan *, İsmet * (Dk.70 Mustafa *), İlker *, Bilal **, James *, Muhammed *, Hasan * (Dk.85 Mehmet *), Dinopeter *, Justice *, Ertaç *
Gol: Dk.22 Uğur
K-Pet Süper Lig’in ikinci haftasında Gençlik Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine ve puanlarına ulaştı. Başkent ekibine 3 puanı getiren tek golü 22. dakikada Uğur kaydederken Türk Ocağı 3 puanda kaldı.
Önemli anlar
- dakikada Debola ceza sahasında İlker’in müdahalesi ile yerde kaldı ancak devam kararı çıktı.
- dakikada Ertaç’ın pasında Dinopeter kale sahasında dönerek vuruşunu yaptı yan kale direğini çarpan topu savunma uzaklaştırdı.
- dakikada Hakan’ın kullandığı köşke vuruşunda savunma uzaklaştıramadı. Boşta kalan topu Uğur filelere gönderdi ve Gençlik Gücü’nü 1-0 öne geçiren golü attı.
- dakikada Debola’nın son çizgiye inip William’a kestiği topta William kale sahasında topa vuramadı.
İlk devre 1-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.
- dakikada Debola’nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden çektiği sert şutta kaleci başarılıydı.
- dakikada Dinopeter’in pasında Ertaç ceza sahasında müsait pozisyonda topu dışarı attı.
- dakikada serbest vuruşu Ertaç kullandı, top üst direkten dışarıya çıktı.
- dakikada İlker’in soldan ortasında Bilal boş pozisyonda kafayla topu üstten dışarı gönderdi.
- dakikada James’in pasında Dinopeter net pozisyonda topu dışarı attı.
- dakikada James’in getirdiği topta bu kez Justice plase bir vuruş yaptı fakat araya giren Gökhan gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-0 Gençlik Gücü galibiyetiyle sonuçlandı.
FOTOĞRAF: AHMET ÖZSOY