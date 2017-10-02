Ocak, GG’ye “Uğur”lu geldi: 1-0

Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Türk Ocağı’na ilk uyarı Gençlik Gücü’nden geldi

GG’DEN İLK GALİBİYET: Başkent ekibi, Lefkoşa Atatürk’te konuk ettiği Türk Ocağı’nı 22. dakikada Uğur’un kaydettiği tek golle 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine elde etti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek ***, Şakir Azizoğlu ***, Ferhat Tuna ***

Gücü: Çağatay **, Tayfun ** (Dk.85 Agit *), Hakan ** (Dk.76 Ahmet Can *), Hüseyin **, Gökhan ***, Uğur ***, Ali **, Hascan ** (Dk.72 Özcan *), Addo **, Debola **, William ** Ocağı: Andreou **, Hasan *, İsmet * (Dk.70 Mustafa *), İlker *, Bilal **, James *, Muhammed *, Hasan * (Dk.85 Mehmet *), Dinopeter *, Justice *, Ertaç *

Gol: Dk.22 Uğur

K-Pet Süper Lig’in ikinci haftasında Gençlik Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine ve puanlarına ulaştı. Başkent ekibine 3 puanı getiren tek golü 22. dakikada Uğur kaydederken Türk Ocağı 3 puanda kaldı.

Önemli anlar

dakikada Debola ceza sahasında İlker’in müdahalesi ile yerde kaldı ancak devam kararı çıktı. dakikada Ertaç’ın pasında Dinopeter kale sahasında dönerek vuruşunu yaptı yan kale direğini çarpan topu savunma uzaklaştırdı. dakikada Hakan’ın kullandığı köşke vuruşunda savunma uzaklaştıramadı. Boşta kalan topu Uğur filelere gönderdi ve Gençlik Gücü’nü 1-0 öne geçiren golü attı. dakikada Debola’nın son çizgiye inip William’a kestiği topta William kale sahasında topa vuramadı.

İlk devre 1-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

dakikada Debola’nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden çektiği sert şutta kaleci başarılıydı. dakikada Dinopeter’in pasında Ertaç ceza sahasında müsait pozisyonda topu dışarı attı. dakikada serbest vuruşu Ertaç kullandı, top üst direkten dışarıya çıktı. dakikada İlker’in soldan ortasında Bilal boş pozisyonda kafayla topu üstten dışarı gönderdi. dakikada James’in pasında Dinopeter net pozisyonda topu dışarı attı. dakikada James’in getirdiği topta bu kez Justice plase bir vuruş yaptı fakat araya giren Gökhan gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-0 Gençlik Gücü galibiyetiyle sonuçlandı.

FOTOĞRAF: AHMET ÖZSOY