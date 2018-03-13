Ocak yandı, Çetinkaya söndü (1-0)
13/03/2018
K-Pet Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Türk Ocağı ile GAÜ-Çetinkaya, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya yarışta 1-0 mağlup olarak bir yara daha alırken Türk Ocağı ligin altından uzaklaşma adına çok önemli bir galibiyete imza atarak 22. Hafta da play out dışında kaldı
YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Serhan Şimek, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu
T.OCAĞI: A.Karal, Yunus, İsmet, Mustafa, Bilal, James (Hasandk.90), Michel, Doğukan, Hascan (Justice dk.68), Remzi, Eneramo (Ömer dk.80)
GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Abbas, Serhan, Tunç, Batuhan, H.Kayalılar, İ.Çıdamlı, Ümitcan (Mustafa dk.78), B.Eko, David, Muammer
GOLLER: Dk. 50 Remzi(T.OCAĞI)
- dakikada gelişen T.Ocağı atağında Eneramo ofsayt diye duran GAÜ Çetinkaya defansının arkasında topla bulutu. Ancak kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen vuruşunda kaleci Cenk topu kornere attı.
- dakikadaki GAÜ Çetinkaya atağında B.Eko’nun sağdan ortasında David göğsü ile topu İ.Çıdamlı’nın önüne bıraktı. Ancak İ.Çıdamlı bu topa vuramadı.
- dakikada B.Eko’nun ortasında Serhan kafa ile indirdiği topa Ümitcan vurdu top yan direğe de vurarak dışarı çıktı.
- dakikadaki GAÜ Çetinkaya atağında B.Eko rakipleinden kurtuldu, ceza alanına girdiği andaki vuruşunda kaleciyi de geçen top yan direkten oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.
- dakikada GAÜ Çetinkaya penaltı kazandı. Serhan topla rakip ceza alanına girdi. Hascan’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. H.Kayalılar’ın vuruşunda kaleci A.Karal rakibine gol şansı tanımadı.
- dakikadaki gerilerden atılan uzun topa koşan remzi topla rakip ceza alanına girmesine rağmen kötü vurdu ve topu dışarı attı. Gelişen atakta Bilal’ın pası ile topla buluşan Remzi kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
- dakikadaki GAÜ Çetinkaya atağında T.Ocağı oyuncularının ceza alanı içinde topu elledikleri gerekçesi ile uzun süre penaltı itirazında bulundular. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.
- dakikada GAÜ Çetinkaya atağa çıkarken kaptırılan topta Remzi’nin pasında Justice kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen kötü vurdu ve topu kalecinin kucağına attı.
- dakikada Justice sol taraftan topla ceza alanına girdiği andaki vuruşunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.