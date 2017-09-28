Ocak’tan Eboue sürpriz

EBOUE BOMBASI:Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Türk Ocağı, geçmiş yıllarda Arsenal ve Galatasaray’da forma giyen Fildişi Sahilli Emmanuel Eboue’yi bugün ülkemize getirtiyor. Eboue ile anlaşma imzalanması durumunda Ocak, Rum kaleci Andreou Mathaios’u gönderecek

1 YIL MEN ALMIŞTI: Emmanuel Eboue, eski menajerine olan borcunun ödemediği için FIFA’dan 1 yıl men cezası almıştı. Mart 2017’de men cezası biten Eboue o tarihten bu zamana kadar başka bir takımla sözleşme imzalamadı. Eboue en son İngiltere’de Sunderland ile sözleşme imzalamıştı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Emmanuel Eboue’yi bugün adaya getirtiyor. Saat 15.00 civarında ülkeye gelmesi beklenen Eboue ayağının tozu ile Türk Ocağı antrenmanına gidecek. Fildişi Sahilli Eboue’nin fizik ve kondüsyon durumu takımla antrenmanlarda kontrol edilecek.

Eboue imza atarsa kaleci gönderilecek

Uluslar arası alanda önemli bir futbol kariyerine sahip olan Emmanuel Eboue daha önce Mimosas, Beveren, Arsenal ve Galatasary’da forma giymiş son olarak da Sunderland ile sözleşme imzalamıştı.

Fildişi Sahili’li futbolcu ile anlaşma sağlanması halinde Türk Ocağı, Rum kaleci Andreou Mathaios’dan vazgeçerek kaleyi GAÜ Çetinkaya’dan transfer edilen Zeki’ye teslim edecek.

2017-2018 Futbol Sezonu Yabancı Futbol Transferi Süresi ise 3 ekim Salı günü saat 17:00’de sona ereceğinden dolayı Ocak bu transferde olumlu veya olumsuz elini çabuk tutmak istiyor.

1 yıl futboldan men cezası aldı

34 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu geçen sezon 1 yıl futboldan men cezası almıştı. Eboue, 2016’nın Mart ayında Sunderland ile sözleşme imzalamış, FİFA ise ayni ay içinde futbolcunun eski menajerine olan borcunun ödememesi sonrasında 1 yıl futboldan men cezası vermişti. Bunun üzerinde Sunderland takımını ise Eboue’nun sözleşmesini fesih etmişti.

Eboue’nin kariyeri:

Yıl Takım Maç Gol

2001–2002 ASEC Mimosas 25 3

2002–2004 Beveren 70 4

2004–2011 Arsenal 132 5

2011–2015 Galatasaray 77 4

2016 Sunderland 0 0