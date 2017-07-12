Ödemeler dengesi artı verdi

KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, 2016 yılı ödemeler dengesi gerçekleşme rakamlarını açıkladı.

Turizm net gelirleri, 2016’da bir önceki yıla göre 41.7 milyon dolar artış göstererek, 739.4 milyon dolara yükseldi.

Yükseköğretim net gelirleri de, 2016’da 2015’e göre 58.6 milyon dolar artışla 694.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2015’de 200.8 milyon dolar olan Türkiye Cumhuriyeti Yardımları ise 2016 yılında 33.5 milyon dolar azalarak 167.3 milyon dolar oldu.

Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri de 2016 yılında ise bir önceki yıla göre 5.6 milyon dolar artarak 25.0 milyon dolara yükseldi.

KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, 2016 Yılı Ödemeler Dengesi Gerçekleşme Rakamlarını Açıkladı.

Dış Ticaret verilerine göre, ihracat 2015 yılında 118.1 milyon dolar, 2016 yılında ise 105.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2015 yılında 1,500.6 milyon dolar olurken, 2016 yılında ise 1,554.9 milyon dolara yükselmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, Dış Ticaret Açığı 2015 yılında 1,382.5 milyon dolar, 2016 yılında ise 1,449.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan Net Turizm Gelirleri kalemi, 2015 yılında 697.7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2016 yılında ise 739.4 milyon dolara yükseldi.

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan diğer bir kalem olan Yükseköğretim Net Gelirleri de 2015 yılında 636.2 milyon dolardan, 2016 yılında 694.8 milyon dolara yükseldi.

Yine bu başlık altında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Yardımları 2015 yılında 200.8 milyon dolar, 2016 yılında da 167.3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Diğer Görünmeyen (Net) İşlemler kaleminin içerisinde yer alan AB ve UNDP Yardımları 2015 yılında 28.1 milyon dolar iken 2016 yılında 36.9 milyon dolara ulaştı.

DPÖ’nün verilerine göre, Dış Ticaret Dengesi’ndeki açığı, Görünmeyen İşlemler Dengesi’ndeki olumlu gelişmeler kapatmış ve Cari İşlemler Dengesi 2015 yılında 271.6 milyon dolar, 2016 yılında ise 289.9 milyon dolar fazla verdi.

Sermaye Hareketleri kaleminin içerisinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 2015 yılında 100.0 milyon dolar, 2016 yılında ise 72.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yine bu kalemde bulunan Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri 2015 yılında 19.4 milyon dolar, 2016 yılında ise bir önceki yıla göre 5.6 milyon dolar artarak 25.0 milyon dolara yükseldi.

Ödemeler dengesi; en geniş anlamıyla, bir ekonomide merkezi hükümet, bankalar, gerçek kişiler, tüzel kişi ve kuruluşlar gibi yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları tüm mal ve hizmet ticareti ile bu ekonominin diğer ekonomilerle olan alacak ve yükümlülüklerinin kaydedildiği tablodur. Bu tablo sayesinde, ülkenin toplam dış borç ve varlıklarındaki değişmeler gözlenerek, diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkiler görülür.

Ödemeler Dengesi Tablosu ile ilgili daha detaylı bilgilere Devlet Planlama Örgütü’nün web sitesi olan http://dpo.gov.ct.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

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