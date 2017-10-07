ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Akademik Yıl Açıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, yapılan güzel projelerin önünde yasal engel varsa, bu konuda adım atmanın ve projelerinin önünü açmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Siber, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre törende Siber’in yanı sıra, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, CTP Güzelyurt Milletvekilleri Hüseyin Erçal ve Armağan Candan, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yer aldı.

Başkan Siber etkinlikte yaptığı konuşmada, ODTÜ’nün dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak KKTC’de kampüsü ve yerleşkesinin olmasının sadece Güzelyurt bölgesine değil tüm ülkeye artı bir değer kattığını söyledi.

Üniversitelerin ülkenin dünyaya açılan güzel yüzü ve yumuşak gücü olduğunu ifade eden Siber, üniversitelerin gelişip, başarı, araştırma ve kalite oranları arttıkça bu gücün daha da artacağını ifade etti.

Toplum olarak tatlı bir rekabet içerisinde üniversitelerin gelişmesini, daha iyiye ve güzele ulaşmasını arzuladıklarını belirten Siber, sadece sayısal artış değil kalitenin de artmasını ve bir düzeyi yakalamasını istediklerini vurguladı.

Yasaların toplumun önünü açmak, toplumun kalitesini yükseltmek ve halkın mutluluğu için olduğunu anımsatan Siber, üretilen güzel projeler için yasaların engel olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Siber şöyle devam etti:

“Projelerin önünde yasal engel varsa, bu konuda adım atmak ve projelerinin önünü açmak hepimizin ve özellikle de Meclisin görevidir. Proje üretenlere saygı duymak ve daha da üretilmesi için yapılması gerekenleri yapmalıyız. Biz bu küçük ülkede başarılan her projenin halka olumlu yansıdığının ne denli önemli olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Ayrıca proje üreten kurumların başındaki yöneticileri de her zaman teşvik etmeliyiz.”

Konuşmasında öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyen Siber, öğrencilerin başarılı olmasının sadece kendi başarıları değil insanlığın başarısı olacağına dikkat çekerek, bu durumun da insanlığın daha iyiye ve güzele ulaşması, şiddetten uzaklaşması anlamına geleceğini söyledi.

BAYKAL: “BİN 624 ODTÜ'LÜ MEZUN ETTİK”

AA’nın haberine göre törende konuşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal da Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğretim kalitesini artırmak ve adanın ihtiyaçlarına akademik kaynaklarla çözüm geliştirmek üzere yola çıkmalarının üzerinden 13 yıl geçtiğini söyledi.

ODTÜ geleneğinden aldıkları güç ve Kuzey Kıbrıs'a olan bağlılıkları ile geride bırakılan yıllarda üzerlerine düşen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmiş olmaktan, Kuzey Kıbrıs’a değer katacak projeleri yüreklilikle sürdürmekten mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Baykal, "ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, bugüne kadar bin 624 ODTÜ'lü mezun etti. Mezunlarımız dünyanın çeşitli coğrafyalarında edindikleri başarılarla kampüsümüzü gururlandırıyor. Mezunlarımız, iş alanında edindikleri başarıya ek olarak dünyanın saygın üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak ODTÜ'nün akademik başarı geleneğini de sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'den öğrenci sayısını artırdıklarını, dünyanın farklı ülkelerinden kaliteli eğitim almak isteyen daha çok öğrencinin adaya gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Baykal, "Araştırmacılarımız yürüttükleri bilimsel araştırmalarla yalnızca bilime evrensel katkı sağlamakla kalmadı, bilim ışığında bölgenin sorunlarına yönelik çözümler geliştirmeyi de hedefledi. Özverili öğrencilerimiz, toplumsal etkileşimimizi artırdı ve üniversitemizin kaynaklarını bölgemizin ihtiyaçları için kullanmanın yeni yollarını geliştirdi" diye konuştu.

Baykal, 2017'de kontenjanlarının yüzde 94’üne öğrenci yerleştirildiğini belirterek, "Gerekli koşulları sağlayan lisans programlarımızın akreditasyon çalışmalarının önümüzdeki akademik yıllarda tamamlanması için mensuplarımız tüm enerjileriyle çalışıyor" bilgisini paylaştı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de öğrencilere video mesajla seslendi.

Gecede ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mini bir konser verdi.

Akademik yıl açılış töreninde ayrıca, 10. Yıl Hizmet Plaketleri ve Yılın Yeşil Beyni Yarışması ödüllerinin takdimi de yapıldı.