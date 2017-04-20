ODTÜ Tiyatro Şenliği Başlıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Tiyatro Topluluğu tiyatrODTÜ Bu sene on birincisini düzenlediği tiyatro şenliğini duyurdu. 2006 Nisan ayından beri her sene düzenlenen şenliğe gerek Kıbrıs'tan gerekse Türkiye'den çeşitli konservatuar ve amatör tiyatrolar katılıyor. ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi'nde seyirci ile buluşan tiyatrODTÜ bu sene 11. Şenliği'ni düzenlemenin haklı gururunu yaşıyor.

tiyatrODTÜ Nedir?

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Tiyatro Topluluğu, Ekim 2005’de “Middle East Theatre Union” adı altında kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. tiyatrODTÜ sahne üstü çalışmalarında Stanislavski Sistemi’ni takip etmektedir.

tiyatrODTÜ İstanbul Belediyesi Kültür AŞ’nin elli üç üniversitenin katılımıyla düzenlemiş olduğu üniversiteler arası tiyatro festivalinde oynadığı “Öldün, Duydun mu?” oyunu ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dram) Ödülü almaya hak kazanmıştır. En İyi Erkek Oyuncu (Dram) Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

11. tiyatrODTÜ Şenliği Programı

1. Etap

25 Nisan - Atılım Üniversitesi - Bi Değişik Oyun

26 Nisan - ODTÜ THBT - Başarımı Karılarıma Borçluyum

27 Nisan - Bahçeşehir Üniversitesi - Karar Kimin?

2. Etap

30 Nisan - Çankaya Üniversitesi - Herostratus Unutulsun!

1 Mayıs - tiyatrODTÜ - Albay Kuş

2 Mayıs - İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuarı - Amadeus

Katılımcı Ünlü Konuklarımız

23 Nisan

Parla Şenol ile Söyleşi

3 Mayıs

Şenay Gürler ile Söyleşi

Tüm oyunlarımız saat 20:00'da başlayacaktır.

1 Mayıs'ta tiyatrODTÜ Sahnede

tiyatrODTÜ bu sene Hristo Boyçev'in ödüllü oyunu olan "Albay Kuş" ile seyirci ile buluşuyor. Oyun, savaş sırasında, Balkan dağlarında belirsiz bir yerde manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçer. Kaderlerine terkedilmiş ve donmamak için aynı odada birlikte kalmak zorunda olan iginç ama zarasız altı deli ve yine onlar kadar ilginç olan doktor... Bir sabah manastırın bahçesine gökten bir sandık düşer ve bir sandıkla kaderleri değişir...

Biletimi Nereden Alabilirim?

Biletinizi ODTÜ KKK Meydanı'ndaki standtan 12:30 - 17:30 saatleri arasında veya KKM'de oyun öncesinde temin edebilirsiniz.