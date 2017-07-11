Ödül törenine damga vurdu

Bu yıl 8.si düzenlenen Beyrut Uluslararası Ödül Töreni (BIAF) geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleşen törende bu sene “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne Türkiye’nin başarılı oyuncusu Nur Fettahoğlu layık görüldü.

Geceye Tuvana Büyükçınar tasarımlı elbisesiyle katılan ve göz kamaştıran Nur Fettahoğlu ilgi odağı oldu. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Fettahoğlu; uluslararası bir ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı için ve orada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.