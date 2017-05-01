Off-Roadcularımız Kaş’ı birbirine kattı

Toplamı 350 kilometre olan yarışta 54 ekip mücadele etti. Ülkemizden de 7 ekibin katıldığı yarışta 4×4 Otomobil Ralli kategorisi genel klasmanına ekiplerimiz ambargo koydu. Cem Aytaç-İrfan Topcu ikilisinin birinci olduğu yarışta Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ikinci, Göksel Macila-Doğu Gürsesler ikilisi ise üçüncü olmayı başardı

Türkiye’nin en önemli ve en büyük motorspor organizasyonlarından biri olan Rally Antiphellos, Antalya’nın Kaş ilçesinde 4 günlük bir organizasyon ile yapıldı.

Toplamı 350 kilometre olan yarışta 54 ekip mücadele etti. Ülkemizden de 7 ekibin katıldığı yarışta 4×4 Otomobil Ralli kategorisi genel klasmanına ekiplerimiz ambargo koydu.

Dün geçilen iki kısa etabın ardından uzun ve zorlu Antiphellos Off Road Ralli Raid yarışı tamamlanırken, eski ralli şampiyonlarımızdan Cem Aytaç, İrfan Topcu’nun co pilotluğunda harika bir iş çıkararak birinciliği aldı.

Rallinin ikinci gününden itibaren Göksel Macil-Doğu Gürsesler ikilisi ile Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi zevkli bir çekişmeye girdiler. Sürekli yer değiştiren ve sürekli küçük sorunlar yaşayan fakat harika performanslar sergileyen iki ekibimizden Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ikinci ve yine eski ralli şampiyonlarımızdan Göksel Macila, Doğu Gürsesler’in co-pilotluğunda üçüncü olmayı başardı.

Bu sonuçlarla ekiplerimiz podyumu kapatmış oldu. Hemen hemen her gün sorunlar yaşayan özellikle rallinin üçüncü gününde lastik patlatarak çok zaman kaybeden bir diğer ekibimiz Zühtü Cumalıgil-Mehmet Karzaoğlu ikilisi ise son gün gösterdikleri performans ile dördüncü sıraya yükselen ekibimiz oldu.

İkinci gün aracını deviren Hilmi Çelebioğlu-Hüsral Çakırlar ikilisi ise tempolarını koruyarak finişe ulaşmayı başaran bir diğer ekibimiz oldu. Serkan Bolçocuk-Ramadan Kıral ikilisi son gün start almazken, mekanik arıza yaşayan Musa Ersoy-Kader Hacıabitoğlu ikilisi ise ikinci gün yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Ekiplerimiz bugün sabah yurda dönecek.