Öfke dinmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Amerikan Büyükelçiliği'ni bu şehre taşıma kararına dünyanın sert tepkisi sürüyor. Dünyanın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 10 binden fazla kişi Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.







ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde yüzlerce Lübnanlı ve Filistinlinin katıldığı gösteri sırasında bir grup genç, polis barikatını aşarak elçilik binasına girmeye çalışınca, polis duruma tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahale etti. Protestocularla güvenlik güçleri arasında çaıtışma çıktı. ABD ve İsrail bayraklarını yakan göstericiler, tekbir getirerek, "Kudüs Müslümanlarındır", "Filistin'e yeniden döneceğiz", "ABD ve İsrail'i lanetliyoruz", "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz" şeklinde sloganlar attı.







KARAR HÜKÜMSÜZDÜR

Trump'ın kararının ardından düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı'nın sonunda yayımlanan bildiride "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karar hükümsüzdür, uluslararası hukukun ve BM kararlarının tehlikeli bir ihlalidir, hukuki bağlayıcılığı yoktur" ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, "Hükümetim, ABD Yönetimi'ni kararını geri almaya ve Filistin halkının meşru haklarını yeniden kazanmasına imkan verme yönündeki uluslararası iradeyi desteklemeye çağrıyor" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, ülkesinin Kudüs'teki kutsal mekanlarını korumak için her türlü adımı atacağını belirterek, "İran, ABD'nin yeni komplosuna karşı sessiz kalmayacak" mesajını verdi.







