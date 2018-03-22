Ogechi Obaegbulam: Teknolojinin olanaklarından faydalanmak önemli

Uluslararası Final Üniversitesi ve Gigabyte Ltd akademi-endüstri işbirliği çerçevesinde öğrencilere yönelik kariyer semineri düzenlendi. “Sayısal Dünyada Öğrenci Gelişimi ve Motivasyon Artırma” başlıklı seminer Gigabyte Ltd internet güvenlik sorumlusu Ogechi Obaegbulam tarafından verilirken, seminerde öğrencilerin bireysel gelişim ve motivasyonunu sağlayacak alanlar üzerinde duruldu.

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de gerçekleştirilen, “Sayısal Dünyada Öğrenci Gelişimi ve Motivasyon Artırma” seminerinde konuşan Gigabyte Ltd internet güvenlik sorumlusu Ogechi Obaegbulam, öğrencilere çeşitli örneklerden yola çıkarak kişisel gelişimlerini ve motivasyonlarını artırmaları için önerilerde bulundu. Obaegbulam, sayısal dünyadaki gelişmelerin eğitim, sosyal aktivite, yaşam şekli ve mesuliyetleri artırdığını belirterek buna bağlı olarak insan ve öğrenci gelişiminin de hayatın çeşitli alanlarında artırılması gerekliliği üzerinde durdu. Eğitimciler ve endüstri profesyonellerinin görevlerinin, gençlerin bu alanlardan faydalanması için bilgilendirilmelerini sağlamak olduğuna dikkat çeken Obaegbulam, öğrencilerin yeni olanaklardan yararlanmak için kendilerini teknoloji ve sağladığı olanaklara adapte edebilmesi gerektiğini belirtti. Seminerde ayrıca, çeşitli öğrenci başarı örneklerinden yola çıkılarak üniversite diploması ve gelişime yararlı olacak endüstriyel tecrübenin önemi de ele alındı. Seminere katılan öğrencilere mesleki gelişimde profesyonel ve mentör ağları, bilişim mühendisliğinde profesyonel eğitim ile sertifikasyon programları hakkında bilgiler de aktarıldı.