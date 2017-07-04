Öğle Saatlerinde Açık Alanda Çalışma Yasaklansın!

Sivil Toplum Örgütleri, Sendiklar ve Siyasi Partiler yaz aylarında öğle saatlerinde açık alanda güneş altında çalışmanın yasaklanmasını istedi.

ESNAF VE ZANAATKÂRLAR ODASI, YAZ ÇALIŞMA SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTEDİ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenlemeye gidilmesini istedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada Girne’de meydana gelen ölümlü iş kazasında görüldüğü gibi kavurucu yaz sıcaklarının iş güvenliği ve sağlığında ciddi sorunlar oluşturduğu ve oluşturacağı ifade edildi.

Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları için yalnız inşaat iş koluyla ilgili saatlerde değil çarşı pazar saatlerinde de düzlenmeye gitmenin şart olduğu kaydedilen açıklamada, yer yer 50 derecelere ulaşan kavurucu sıcak altında iş yapmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

TKP YENİ GÜÇLER, ÖĞLE SAATLERİNDE AÇIK ALANDA GÜNEŞ ALTINDA ÇALIŞMANIN YASAKLANMASINI TALEP ETTİ

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Sekreteri Sonay Adem, öğle saatlerinde açık alanda güneş altında çalışmanın derhal yasaklanmasını talep etti.

Adem, İş Yasası’nın 35.ve 36. Maddeleri çerçevesinde sağlık uzmanlarının çağrıları da dikkate alınarak öğle saatlerinde açık alanda güneş altında çalışmak derhal yasaklanmalıdır”. dedi.

İSG-BİR AŞIRI SICAKTA AÇIK HAVA ÇALIŞMALARINDA YANGIN RİSKLERİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ; ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

İs Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) aşırı sıcaklarda açık hava çalışmalarında yangın risklerine ve iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 44’üncü maddesi altında yapılan İşyerlerinde Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğünün ortam sıcaklığını düzenleyen 7’nci maddesine göre, çalışılan ortamın sıcaklığının, çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmak zorunda olduğunu belirten Baykent, işyerlerindeki sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 35 santigrat dereceden fazla olmayacak şekilde işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

İs sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yetersiz olduğunu savunan Baykent, tüm toplumu, özelde ise işyeri sahipleri ile çalışanları, içinde bulunulan aşırı sıcak günlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve muhakkak tedbir almaya çağırdı.

Baykent, yetkililere de, aşırı sıcak günlerde radyasyonun en yüksek olduğu saatler arasında çalışma yasağı uygulamaları için çağrıda bulundu.

DEV-İŞ: ÖĞLE SAATLERİNDE AÇIK ALANDA ÇALIŞMAK YASAKLANSIN

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, hava sıcaklığının ortalama 40 derecenin üzerinde seyretmesinin risk oluşturduğunu vurgulayarak, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar dış ortamda çalışmanın yasaklanmasını talep etti.