Oğlumun kalbi

Becky Turney (40), 2 yıl önce ölen oğlunun kalbinin nakledildiği gençle, evlendiği gün bir araya geldi.



Turney’in müstakbel eşi Kelly Turney, San Diego’da yaşayan Jacob Kilby’i (21) sağdıçı olarak Alaska’daki düğüne davet etti. Oğlunun kalbiyle yaşayan Jacob Kilby’i karşısında gören Becky Turney duygusal anlar yaşadı.



Becky, stetoskopla Jacob’un göğsünü dinleyerek 19 yaşındayken ölen oğlu Triston’un yeni bir bedende atan kalbini duydu.