Öğrenci izinleri ile ilgili çalışma toplantısı düzenlendi

niversite öğrencilerinin KKTC’ye giriş-çıkışları ve öğrenci izinleri ile ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, YÖDAK temsilcileri ile üniversite rektörleri katıldı.

Çalışma toplantısında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan ve ‘yurt dışından gelen öğrencilerin eğitim devamlılığı ile ülkede bulunma koşullarını’ düzenleyecek genelge hakkında Rektörlerin görüşü alındı.

Toplantının başında konuşan Milli Eğitim Bakanı Berova; 15 üniversitede 93 bin öğrencinin eğitim aldığına işaret ederek, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne önem verdiklerini kaydetti.

Sorunlar arasında öğrencilerin eğitimdeki devamsızlığını gösteren Berova; ‘öğrenci ikamet belgesi ile ülkede bulunan fakat başka iş kollarında olan’ kişileri tespit ederek bu kişilerin hem sistemden hem ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamayı istediklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner de üniversitelerin KKTC ekonomisine katkısına değinerek; ‘hazırlanan genelgeyle üniversitelerin geleceğini ve ülkeyi sıkıntıya sokacak durumların önüne geçmeyi hedeflediklerini’ belirtti.

Bu bağlamda ‘Öğrenci izni, çalışma izni ve iş kurma izninin birbirine karıştırılmasına asla müsade etmeyeceğiz’ diyen Saner, ‘Öğrencilerin ülke içinde sağlıklı koşullarda bulunmasını sağlayacak genelgeyle çocukların farklı yerlerde kullanılmasının da önüne geçmek istediklerine’ vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Evren ise ‘100 bine yakın öğrencinin yurtiçine giriş ve çıkışlarının kontrollü olmasını istediklerinin altını çizdi.

Bakan Evren, ‘Genelge ile öğrencilerin nitelikleri ile hayata koydukları artı ve eksilerin ortaya konulacağını’ ifade etti.