Öğrenci taşımacılığı duracak!

Okullara taşımacılık yapan otobüs işletmelerinin 2015 yılından 1 milyon 270 bin TL alacağı var. 2016 yılı ödeneklerini de alamayan otobüs işletmecileri, 2017’de eylem ve grev mesajı verdi

BORÇ GIRTLAĞA DAYANDI: Öğrenci taşımacığı yapan otobüs şoförleri parasızlıktan kan ağlıyor. Aylardır borç harç mazot alan şoförlerin yüzüne artık benzin istasyonları da bakmıyor. Şoför taksitlerini aylardır aksatıyor, evine ekmek götüremez durumda

EYLEM VE GREV KAPIDA: Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu: Yeni yılda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptığımız taşımacılık duracaktır. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu bir grev ve eylem uyarısıdır bunun da sorumlusu hükümet edenlerdir

KAYNAK: HAVADİS - HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN



