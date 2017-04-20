Öğrenciler Bakanlar Kurulu'nu Ziyaret Ettiler

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla ülke genelindeki ilkokullardan oluşan öğrenci heyeti Bakanlar Kurulu’nu ziyaret etti; makam koltuklarına oturan öğrenciler yapılmasını istedikleri çalışmaları anlattı.

Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Sami Özverel başkanlığındaki heyetten öğrenciler, Başbakan ve Bakanlar Kurulu koltuklarına oturarak, ülke sorunları ile ilgili görüşlerini dile getirdi, bakanlarla sohbet etti.

Özgürgün: Gelecek çocuklarındır

Başbakan Hüseyin Özgürgün, çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, gelecekte bu koltuklarda onların oturacağını söyleyerek, “Gelecek çocuklarındır” dedi.

Çocuklara eğitim verenlerin de onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakıp davranmalarının önemine işaret eden Özgürgün, öğrencilere derslerin yanında, spor, sanat, kültüre de önem vermeleri önerisinde bulundu.

Kansere önlem alınsın, kolej sınavları kalksın, organik tarıma ve güneş enerjisine geçilsin

Başbakan koltuğuna oturan Yakın Doğu İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Muhterem Özkaramanlı ve bakan koltuğuna oturan öğrenciler, kansere karşı önlemler alınması, temizlik projelerine etkin katkı yapılması, iyi ve organik tarım uygulamalarına önem verilmesi, daha kaliteli eğitim verilmesi, kolej sınavlarının kalkması, asgari ücretin artırılması, güneş enerjisine geçilmesi taleplerini dile getirdiler.