Öğrencilerin içinde olduğu asansör 9. kattan zemine çakıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içerisinde 7 öğrencinin bulunduğu asansör, halatının boşalması sonucu 9. kattan zemine çakıldı. 7 öğrenciden 6’sı burnu bile kanamadan asansörden çıkarken, panikatak krizi geçiren U.E. adlı öğrenci ise 112 ekiplerince sakinleştirildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam evlerine dönen 7 öğrenci, 9. katta bulunan evlerine çıkmak için asansöre bindi. 9. kata çıkan asansör uzun süre katta kalmasına rağmen kapıları açılmayınca içerisindeki öğrenciler panikledi. Bir süre sonra ise asansör, halatının boşalması sonucu içindeki 7 öğrenciyle birlikte zemine çakıldı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Asansörün çıkardığı büyük gürültüyü ve öğrencilerin çığlıklarını duyan apartman sakinleri 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman sakinlerinin yardımıyla asansörden çıkarılan öğrencilere olay yerinde müdahale etti.

7 öğrenciden 6’sı burnu bile kanamadan asansörden çıkarken, panikatak krizi geçiren U.E. adlı öğrenci ise 112 ekiplerince sakinleştirildi. Bir süre merdivende müdahale edilen U.E. adlı öğrenci, ambulansta yapılan müdahalenin ardından evine geri döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de asansörde güvenlik önlemleri alarak olay yerinden ayrıldı.