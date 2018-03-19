Öğrencilerin 'şehit cenazesi' gösterisine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, bir grup öğrencinin 'şehit cenazesi' gösterisi tepki çekti. KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, gösterinin, bakanlığın bilgisi dışında yapıldığını belirterek, araştırma başlatacaklarını söyledi.

KKTC'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Bir grup öğrenci, törende, 'şehit cenazesi' gösterisi sundu. Gösteriye ilişkin fotoğraflar, sosyal medya üzerinden paylaşılınca tepkilere neden oldu. KKTC Milli Eğitim Bakanı Özyiğit de gösteriye tepki göstererek, araştırma başlatacaklarını söyledi. Bakanlığın bilgisi dışında gösteri yapıldığını kaydeden Özyiğit, "Sosyal medyada dönen askeri törenlerde çocukların gösteri yapması ile ilgili gelişmeden haberim oldu. Bilinmesini isterim ki bu gibi etkinlikler, hiçbir şekilde bakanlığımızla bağlantılı gerçekleşmemektedir; ama yine de bu olay için gerekli araştırmayı başlatacağım ve sizlerle paylaşacağım. Çocuklarımızı acı ve ölümle değil, yaşam ve sevgiyle beslemek hepimizin en kutsal sorumluluğu olmalıdır" dedi.

Feminist Öğretmen İnisiyatifi'de tepki gösterdi

ÇOCUK BEDENİYLE ŞEHİTLİK KUTSANIYOR !

Ortadoğu coğrafyasında,yanıbaşımızda devam eden savaş ve çatışmalar sonrası insan mağduriyetleri, şehirlerin yokoluşu,çocuk ölümleri kanımızı dondurmaya ve her geçen gün kabul edilemez bir hal almaya devam ediyor.

Vicdanlarımızın sızladığı, çaresizliğin bu denli ağır ve katlanılmaz olduğu bir dönemde sosyal medyadaki bir fotoğraf karesi takılıyor gözümüze.Omorfo'da gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini anma töreninden bir fotoğraf.Fotoğrafta görüldüğü gibi erkek çocuklar askeri üniforma giymiş bayrak tutuyor.En korkunç yanı ise çocuklardan biri Türk bayrağına sarılı yerde ölü bir şehidi canlandırılıyor.

Yıllarca beynimize kazınmış "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.Toprak,eğer uğrunda ölen varsa vatandır" cümlelerinin yazılı olduğu bir pankartı çocuklar tutuyor.Şehitlik kutsanıyor ,çocuklarımız istismar ediliyor.Çocuk hakları ihlal ediliyor. Çocuğun varlığı ise eğitimciler ve ebeveyinler tarafından değersizleştiriliyor,hiç sayılıyor.

Eğitim müfredat ve materyallerimizin militarist öğeleri çokça barındırdığı, fotoğrafın ne bir hata ne de bir rastlantı olamadığı ,sadece eğitim süreçlerinin sonucu olduğu bilincindeyiz.Derhal Eğitim müfredat ve materyalleri çocuk odağı süzgecinden geçirilmeli daha barışcıl ve eşitlikçi anlayışla yazılmalıdır.

BM Çocuk Hakları sözleşmesine aykırı olan bu tür etkinlikleri kınıyor ve tekrarlanmamasını istiyoruz.

Feminist Öğretmen İnisiyatifi olarak çocuklarımızın çıkaramadığı sesi olacağız.

Çocuklar gülerken, oyun oynarken güzeldir !