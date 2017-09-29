Öğrencinin yükü ağır

Öğretmen sınıfta bekliyor, öğrenciler sınıf sınıf sırtta 10 kiloluk çantayla geziyor.

YÜKLERİ AĞIR: Bayraktar Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde sınıflar branşlara ayrıldı. Her ders için ayrı bir sınıf bulunuyor. Öğretmen sınıfa elini kolunu sallayarak gidiyor, öğrenciler sırtında 10 kiloluk çanta sınıftan sınıfa koşturuyor. Okulda öğrenci dolapları ise yetersiz ve standart dışı

BESLENMEYE BİLE VAKİT YOK: Ders araları 5 dakika. Bu süre içerisinde çocuklar, hem beslenme ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek zorunda hem de bir sonraki dersin sınıfına zamanında gitmek durumunda. Birçok çocuk kısa zamanda tümünü yapamıyor, zamanında derste olmak adına beslenmesinden ödün veriyor

SAĞLIĞA ZARARLI: Çantaları sırtında okul avlusunda ve koridorlarında gezmek zorunda bırakılan çocuklar, aşırı yük nedeni ile boyun, bel ve sırt ağrısı yaşıyor. Gün içerisinde taşıdıkları yük ve ders stresi çocukların enerjisini tüketiyor. Çocuklar evlerine mutsuz ve aşırı yorgun dönüyor, ders bile çalışmak istemiyor

UZMANLAR UYARIYOR: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Bülent Neymen:12 yaşından küçük olan çocukların okul çantası ağırlığı 4 kilo; 12-15 yaş arası çocukların 5 kilograma kadar olabilir. Daha fazla ağırlık bel-sırt ve omuz ağrıları, omurilikte eğrilikler ve akciğer üzerine kısıtlayıcı etki ile solunum kapasitesi üzerine de kısıtlayıcı etkiler yaratabiliyor

Havadis/Duygu ALAN

Bayraktar Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde tüm sınıflar branşlara ayrılmış durumda, her iki okulda da öğrencilerin belirli bir sınıfı yok.

Öğrenciler, çantalarını sırtına yükleniyor her ders için ayrı bir sınıfa gidiyor.

Çoğu öğrenci, kantine de sırtında çantası ile gidiyor.

Okullarda öğrencilerin fazla eşyalarını koymaları için dizayn edilen dolaplar da hem sayı bakımından hem de kullanım bakımından yetersiz. Kutucuk kutucuk üst üste monte edilen dolaplar, standart dışı.

Öğrenciler, dolaplarına ulaşmak için zıplamak zorunda kalıyor.

Çocuklar strese giriyor

İki okulda da ders araları 5 dakika. Çocuklar bu 5 dakikalık sürede hem beslenme ve tuvalet ihtiyacını gidermek hem de ilgili dersin sınıfına vaktinde gitmek zorunda.

Ağır okul çantaları çocukların hızını düşürüyor, öğrencilerin birçoğu kendilerine ayrılan 5 dakikalık sürede tüm bunları yapamıyor.

Beslenme ve tuvalet ihtiyacı ile bir sonraki derse yetişmek arasında seçim yapmak zorunda bırakılan yüzlerce çocuk ciddi stres yükleniyor.

Sağlıkları da bozuluyor

Yaklaşık 10 kilo ağırlığında olan okul çantalarını ders aralarında sırtında taşımak zorunda bırakılan çocuklar, sağlık sorunları yaşıyor.

Birçok çocuk, boyun, bel ve sırt ağrısından şikayet ederken bazı çocuklar, yaşadıkları stres nedeni ile baş ağrısı çektiğinden ve aşırı yorgunluktan şikayet ediyor.

Gün içerisinde ciddi stres yüklenen yüzlerce çocuk, daha eğitim öğretim hayatının ortasında okuldan soğuyor.

Bayraktar Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde eğitim gören birçok çocuk, mutsuz.

Veliler isyan noktasında

Bayraktar Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Türk Lisesi’ndeki sistem çocukları bezdirirken bazı velileri isyan noktasına getirdi.

Havadis’e konuşan bazı veliler, çocuklarının sağlıklarından endişe ettiklerini belirterek, soruna bir çözüm üretilmesini istediklerini kaydetti.

Veliler, Orta Eğitim Dairesi’ne bağlı devlet okullarının çoğunda böyle bir sistem olmadığını, Bayraktar Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde de sistemin değiştirilmesini istedi.

Veliler, “Çocuklarımız, sırf sistem böyle diye küçücük bedenleri ile 10 kiloluk çantaları sırtında taşımak zorunda değil” dedi.

Uzmanlar ağırlık konusunda uyarıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Bülent Neymen, okul çantasının sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olması gerektiğini açıkladı.

Uzman Dr. Neymen’in açıklamasına göre, 12 yaşından küçük olan çocukların okul çantası ağırlığı 4 kilo; 12-15 yaş arası çocukların da 5 kilograma kadar olabilir.

Okul çantaları giderek artan sıklıkta çocuklarımızda bel ve sırt sorunlarına yol açıyor. Özellikle omurga gelişiminin oluştuğu 8-18 yaş arasında giderek daha sık sırt çantası kullanımı çocuklarda artan sıklıkta bel-sırt ve omuz ağrıları, bel ve sırtta eğrilikler ve hatta akciğer üzerine kısıtlayıcı etki ile solunum kapasitesi üzerine de kısıtlayıcı etkiler yapabilmekte.

Germiyenlioğlu: Sistemi çocuklarımızın sırtına yüklediler

Bayraktar Türk Maarif Koleji öğrenci velisi Ayfer Germiyenlioğlu, hem okuldaki sistemden hem de okul müdürünün tavırlarından şikayet etti, okuldaki sistem nedeni ile çocuğunun sağlığından endişe ettiğini ifade etti.

Germiyenlioğlu, çocuğunun henüz ortaokul birinci sınıf olduğunu ve 10 kiloluk çantayı sırtında taşımak zorunda bırakıldığı için mutsuz olduğunu söyledi.

Sorunun ne olduğu öğrenmek için okula gittiğinde ise okul müdürünün olumsuz tavrı ile karşılaştığını kaydeden Ayfer Germiyenlioğlu, “Ne okuldaki bu sistem ne de okul müdürünün velilere tavrı kabul edilemez” diye konuştu.

Germiyenlioğlu, şikayetini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na da taşıyacağını kaydetti.

Ayfer Germiyenlioğlu, Havadis’e yaptığı açıklamada, “Çocuğum Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde öğrenci. Kızımın bu okuldaki ilk yılı. Ancak yeni eğitim yılının daha başındayız ama çocuğum şimdiden çok mutsuz. Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde öğrenciler belli bir sınıfı yok. Her ders için başka bir sınıfa gidiyorlar. Okuldaki öğrenciler için ayrılan dolaplar ise hem yetersiz hem de standart dışı. Çocuklar ders aralarında 10-15 kiloluk okul çantalarını sırtında taşıyorlar. Zaten ders araları çok kısa. Çocuklar bu süreçte hem bir sonraki dersin sınıfına koşturmak hem de beslenme, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Üstelik bunları sırtındaki 10-15 kiloluk çanta ile yapmak zorunda. Sistemi çocuklarımızın sırtına yüklediler. Çocukların mağdur olduğu hiçbir sistem, uygulama kabul edilemez” diye konuştu.

“Okul şirket müdür işletmeci veli müşteri değil”

Ayfer Germiyenlioğlu, okul müdürünün tavırlarından yana da dert yandı. Çocukların neden belirli bir sınıflarının olmadığını ve neden ders aralarında çantalarını sırtında taşımak zorunda bırakıldıklarını sormak istediğinde okul müdürünün olumsuz tavrı ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Germiyenlioğlu, şunları söyledi: “Kızımın okuldan mutsuz döndüğünü fark ettim ve ne olduğunu sorduğumda, okul çantasını sürekli taşımak zorunda olduğunu bunun da kendisini mutsuz ettiğini, belirli bir sınıflarının olmadığını, derse yetişmek için de bazı zamanlar beslenmesinden ve tuvalet ihtiyacından ödün verdiğini anlattı. Önce okul yeni açıldı, bazı şeyler tam oturmadı herhalde diye düşündüm ama bu sistem devam edince, nedenini sormak için okula gittim. Okul müdürü beni koridorda ayaküstü dinledi ve bana ’Sistem böyle beğenmiyorsan al çocuğunu götür’ diye karşılık verdi. Sanki okul bir şirket, müdür de işletmecisi ben de hizmetten memnun kalmayan bir müşteriyim. Bana sebepleri anlatıp, endişelerimi gidereceğine müşteri muamelesi yaptı. Orası devletin okuludur. Müdür de o okulda sorumlu bir memur. Biz de müşteri değiliz.”