HABER KIBRIS

'Öğretmen De Bunu Yaparsa!'

28/01/2017

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'Öğretmen De Bunu Yaparsa!'
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Havadis Gazetesi köşe yazarı Mehmet Moreket, Mağusa Meslek Lisesi'nden yaşananın bir öğretmenin öğrencileri taciz etmesini "Öğretmen De Bunu Yaparsa" başlığı ile köşesinde yer vererek eleştirdi.



İşe o yazı:

Öğretmen De Bunu Yaparsa: Mağusa Meslek Lisesi öğretmenlerinden M.Ç. iki erkek öğrencisine üç yıl boyunca cinsel taciz ve saldırıda bulunma suçlamasıyla açığa alınarak mahkemeye çıkarıldı. Öğretmen, 16 ve 19 yaşındaki 2 erkek öğrenciye internet üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndermek, cinsel taciz ve okul avlusunda elleyerek cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor…

 



TAGS: Mağusa Meslek Lisesi, öğrenci, öğretmen, taciz, nehnet moreket, haber, kıbrıs
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