Öğretmen ve öğrenci verileri de Ankara’ya aktarılıyor!

KKTC ile TC Eğitim Bakanlıkları arasında varılan mutabakat gereği, KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu’nda derlenen öğrenci ve öğretmen verileri Ankara’ya aktarılıyor.

TC Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Eğitim Bakanlığı arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye okullarında kullanılan e-Okul sisteminin bir benzerinin KKTC’de de geliştirilmesine karar verildi.

Türkiye’de okul Yönetim Modülü’nün tamamlanması ve uygulama safhasına geçilmesinin ardından KKTC’deki verilerin Türkiye’ye aktarılması için Eğitim Bakanlığı e-Devlet Yürütme Kurulu’na bir mektup gönderdi.

Mektupta, yazılımın kullanıma geçirilebilmesi için birleştirilmiş öğrenci ve öğretmen kişisel verilerinin derlenip, düzenlenerek TC MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda Bakanlık için kurulan sunucuya transfer edilmesi gerektiği belirtildi.

Talep, 29 Ağustos tarihinde Eğitim Bakanı Dr. Özdemir Berova tarihinden imzalanarak e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanlığı’na gönderildi.

İşte o belge: