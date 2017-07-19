Oğuz: Ne mutlu ki özgürüz, güvendeyiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıldönümünü idrak etmenin coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Gün nedeniyle mesaj yayımlayan Oğuz, Kıbrıs Türk halkının yıllar süren varoluş mücadelesinin 20 Temmuz 1974’te zaferle taçlandığını belirtti.

Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının devlet çatısı altında egemen yaşama kavuştuğunu kaydeden Dursun Oğuz, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtıyla Kıbrıs Türk halkının kaderi değişmiş, , özgür ve bağımsız günlere kavuşulmuştur. Ne mutlu ki bugün özgürüz, güvendeyiz, kendi devlet çatımız altında Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe umutla bakıyor, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, mesajında şunları da kaydetti:

“UBP, olarak bu duygu ve düşüncelerle maddi ve manevi tüm varlığını halkına ve varoluş mücadelesine adayan merhum liderlerimizi, TC devlet ve hükümet yetkililerini saygıyla anıyoruz. 43 yıl önce Kıbrıs Türk Halkı için kahramanca savaşarak özgür bir yaşama kavuşmamız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman mücahit ve Mehmetçiklerimize, güç ve desteğini bizden asla esirgemeyen Anavatan Türkiye’ye teşekkürlerimizi iletirken, aziz şehitlerimizi rahmetle anar, bu anlamlı günün coşkusunu paylaşan tüm halkımıza en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.”