Oğuz:Örtülü ödenek konusunda hükümet açıklama yapsın

UBP Milletvekili ve Genel Sekreteri Dursun Oğuz da, örtülü ödenek konusuna dikkat çekerek, örtülü ödeneği tartışmaya açanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu kaydetti.

Örtülü ödeneğin, bugün hükümette olan siyasi parti başkanlarının gerekli veya gereksiz olduğu konusunda mutabık kalıp bir açıklama yapmaları önerisinde bulunan Oğuz, bu yapılırsa tartışmaların biteceğini kaydetti.

Tarihte ilk defa bir hükümetin Kıbrıs konusunda bir görüşü olmayacağına dikkat çeken Oğuz, “Siyasi parti olarak bir görüşümüz var ama bu koltuğa oturduk diye bu görüşten vazgeçtik diyorsunuz. Bize bu konuda eleştiri şansını siz verdiniz” dedi.

Oğuz, Kıbrıs konusunda bir siyasi boşluk olunca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da çok önemli iç konuları el alarak, bir hükümet kurdurttuğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın toprak konusunda 29.2 diyerek tarihe geçtiğini söyleyen Oğuz, Kıbrıslı Türklerin ise 29.2’yi verirken, karşılığında hiçbir kazanım elde etmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Crans-Montana’ya siyasi partileri götürmeseydi, bugün bu kadar sessizlik olmayacağını, çok çatlak ses çıkacağını ifade eden Oğuz, haritaların karşılıksız verilmesini eleştirdi.

“HARİTALARIN GERİ ALINDIĞINI BİR AY SONRA ÖĞRENDİK... BU ŞEFFAFLIKLA BAĞDAŞMAZ”

Haritaların gizlice geri alınmasının üzerinden bir ay geçtikten sonra öğrenilmesini eleştiren Oğuz, bunun şeffaflıkla bağdaşmadığını belirtti. Oğuz, toplumlararası görüşmelerin artık süreli olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Oğuz, KKTC’ye dört elle sarılmak gerektiğini ve KKTC’nin geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.