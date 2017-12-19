Okçularımız Türkiye’de yarıştı

Okçuluk Federasyonu 14-17 Aralık tarihlerinde Türkiye’nin Samsun ilinde gerçekleşen ve Türkiye genelinden 1023 sporcunun katılımı ile yapılan Türkiye kapalı alan okçuluk yarışlarının açılışına, TOF’un davetlisi olarak KKTC Okçuluk Federasyonu bünyesinde kurulan KKTC Okçuluk Milli Takımı olarak davet edilerek, bu yarışmada boy gösterdi.

Yarışmanın ilk günü yapılan sıralama atışları sonrasında ikinci gün gerçekleştirilen 154 makaralı yay kategorisi yarışmacısı ve 219 olimpik yay kategorisi yarışmacıları arasında ilk 32 yarışmacı değerlendirilerek finallere devam etme hakkı kazandı.

Milli sporcularımızdan makaralı yay kategorisinde Ayşen Tez büyük bir başarıya imza atarak 154 kişi arasından son 32’ye kalırken bir puan farkla son 16 şansını kaybetti. Ayrıca bu yarışma sırasında KKTC Okçuluk Federasyonu ana sponsoru NAVEK A.Ş Milli Sporcularımıza yarışma sırasında destek verirken yanlarında bulunarak bu gururu ve mutluluğu milli sporcularımız ile paylaştı. Yarışmanın son günü ise KKTC Okçuluk Federasyonu adına oldukça anlamlı ve gurur verici bir gün sonu oldu. Yarışmaya Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından davet edilen KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi ödül töreninde Gençler Makaralı Yay Kategorisine ödül vererek ülkemizin adını duyurma fırsatı yakalamış ve büyük bir mutluluğun ve gururun sahibi olmuştur.