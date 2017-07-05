OKSEM ülkemizi İtalya’da temsil etti

FESTİVALDE BAYRAK AÇTILAR: Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Derneği (OKSEM), İtalya’da “Mare Adriatico” festivalinde ülkemizi başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırdı

Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Derneği (OKSEM), İtalya’da “Mare Adriatico” festivaline katıldı. “Öğretmen Oraklar” grubu ile festivale katılan OKSEM, KKTC’yi en iyi şekilde temsil etti. Festival’in Gala Gecesinde katılımcı gruplara düzenlenen diploma töreninde, grubumuza “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adı ile diploma verildi.

İtalya’daki uluslararası folklor festivaline çeşitli ülkelerden toplam 25 grup katıldı. Ekiplerle kaynaşıldı ve kültür alış verişi yapıldı. Festival boyunca Jesolo’da Piazza Aurora, Piazza Milano ve Piazza Torino gösteri alanlarında gösteriler yapan OKSEM, bayrağımızı da İtalya’da dalgalandırdı.