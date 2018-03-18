Oktay istifa etti

Bugün oynanan Maraş maçında soyunma odasında yaşanan olaylardan sonra takıma yarar sağlayamayacağına inandığını kaydeden tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.

Son 3 haftada çıkışa geçen Doğancı topladığı 7 puanla bir anda düşme potasının üzerine çıkmıştı.

8 haftalık sürede kendisine her türlü imkânı sağlayan başkan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Oktay, Doğancı’ya bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.