Oktay istifa etti
K-Pet Birinci Lig Batı Bölgesi ekiplerinden Doğancı’da son haftalarda alınan başarılı sonuçlara rağmen Teknik Direktör Haldun Oktay görevini bıraktı.
18/03/2018
Bugün oynanan Maraş maçında soyunma odasında yaşanan olaylardan sonra takıma yarar sağlayamayacağına inandığını kaydeden tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.
Son 3 haftada çıkışa geçen Doğancı topladığı 7 puanla bir anda düşme potasının üzerine çıkmıştı.
8 haftalık sürede kendisine her türlü imkânı sağlayan başkan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Oktay, Doğancı’ya bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.