HABER KIBRIS

Oktay istifa etti

K-Pet Birinci Lig Batı Bölgesi ekiplerinden Doğancı’da son haftalarda alınan başarılı sonuçlara rağmen Teknik Direktör Haldun Oktay görevini bıraktı.

18/03/2018

Oktay istifa etti
ads
ads

Bugün oynanan Maraş maçında soyunma odasında yaşanan olaylardan sonra takıma yarar sağlayamayacağına inandığını kaydeden tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.

Son 3 haftada çıkışa geçen Doğancı topladığı 7 puanla bir anda düşme potasının üzerine çıkmıştı.

8 haftalık sürede kendisine her türlü imkânı sağlayan başkan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Oktay, Doğancı’ya bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Haldun Oktay
MANŞETLER

HK SPOR

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems