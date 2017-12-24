Oktay Kaynarca’dan ‘Akrep’li hikaye

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden oyuncu Oktay Kaynarca, takipçileriyle bir hikaye paylaştı. Alttan alta bir mesaj niteliği taşıdığı belli olan ‘Akrep’li hikayesini hesabından paylaşan Kaynarca’ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte Oktay Kaynarca’nın hesabından paylaştığı o hikaye: “Ormanda yangın çıkmıştır ve hızla yayılmaktadır. Bütün hayvanlar can havliyle kaçışmakta, kurtulmaya çalışmaktadır. Ormanın sınırındaki göl bazı hayvanlar için tek çaredir, çünkü yüzüp karşı kıyıya geçerlerse kurtulacaklarını bilirler. Gölün kenarı yangından kaçan hayvanlarla dolmuştur ama yüzemeyenler çaresizce beklemektedir. Alevlerin iyice yaklaştığını gören kurbağa yanındaki yanmak üzere olan akrebe, “Sen yüzemezsin seni karşıya geçireceğim” der ve sırtına binmesini söyleyip suya atlar. Gölün ortasına kadar sırtında akreple yüzen kurbağa birden keskin bir acıyla irkilir ve anlar ki akrep kendini sokmuştur. “Neden der neden böyle birşey yaptın, kendimi kurtarabilecekken seni de kurtarmaya çalıştım şimdi ikimizde öleceğiz?” Akrep kıskaçlarını gösterip, “üzgünüm ben Akrepim” der. Aklınızda olsun…”