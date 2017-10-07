Okul Servis Şoförlerine 'Güvenli Sürüş' Seminerleri

Öğrenci taşımacılığı yapan şoförlere, güvenlik sürüş seminerleri veriliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Güvenli Sürüş Seminerleri” devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, sürücülerin sorumlulukları, yolcu taşımacılığında kurallar, yol güvenliği, otobüsler ile imal teçhizat ve özel hükümler gibi birçok trafik içeriğinin anlatıldığı seminerler ilk olarak Lefkoşa bölgesindeki okul servisi şoförlerine verildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden müfettişler Cevdet Demirel ve Özcan Dönmezer’in konuşmacı olduğu seminerlerde sürücülerin sorumlulukları, yolcu taşımacılığında kurallar, yol güvenliği gibi konular üzerinde duruluyor.

Seminerler Lefkoşa’nın ardından Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde de devam ediyor.

Seminerlerin okul servisi şoförlerinden sonra ağır vasıta şoförleri ve moto kurye sürücülerine de verileceği kaydedildi.