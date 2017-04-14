Okul yerine hücreye gitti

Cebine sakladığı uyuşturucu ile ülkeye giriş yapmak isteyen Mesut Yaman, detektör köpek Liz’e yakalandı

Havadis/Devrim DEMİR

Ülkede öğrenci olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Mesut Yaman, önceki gün öğle saatlerinde ülkeye giriş işlemlerini yaptırmak istediği esnada, detektör köpek Liz’e takıldı.

Görevli polis ekipleri tarafından zanlı üzerinde gerçekleşen aramada, giymekte olduğu pantolonun cebinde bir buçuk gram hintkeneviri ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Yaman, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlı Mesut Yaman’ın uyuşturucu “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Mustafa Zor, Mesut Yaman aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Zanlının bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.