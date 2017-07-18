Okullar 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, altyapılarının iyileştirilmesi ve fiziki yapılarının 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’na hazır hale getirilmesi amacıyla 35 okulda bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, yıl içerisinde okulların birçok ihtiyacıyla birlikte tamir, tadilat ve yenileme ihtiyaçlarının belirlendiği, bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler hazırlandığı ve ihale süreçlerinin sonuçlanmasıyla yapımların başladığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Gemikonağı Erdal Abit Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin yapılacağı arazinin belirlenmesinin ardından yeni okul binasının inşaatı için proje çalışmalarının tamamlandığı da ifade edilen açıklamada, inşaatın en kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, yapımına başlanan 35 tamir, tadilat ve yenileme projesinin hızla devam ettiği ve birçoğunun tamamlanmak üzere olduğu vurgulandı.

İhtiyaçları belirlenen diğer okullar için proje ve fizibilite çalışmalarının da sürdürülmekte olduğu kaydedilen açıklamada, tüm okulların bakım, onarımı ve boya işlemleri yapılarak yeni eğitim öğretim yılı başlangıcına hazır olmaları için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.