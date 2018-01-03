Okullar 8 Ocak’ta okullar tatil oluyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan milletvekilliği erken seçimi dolayısıyla 8 Ocak Pazartesi günü devlet okullarında eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı.

Açıklamada, Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan çok sayıda öğretmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlendirildiği ayrıca gerçekleştirilecek olan oylama işlemi için bir çok okulda sandıklar kurulacağı hatırlatıldı.

Açıklamada ‘Seçim ve Halk Oylaması’nda yapılan değişiklikler kapsamında gerek oy sayım sürecinin ve sonuçların alınmasının uzun süre alacağını gerekse de çok sayıda öğretmenimizin bu seçimde görev yapacak olmasını ve sandık kurulacak okulların sınıflarının tekrardan eğitime hazır hale getirilebilmesini göz önünde bulundurarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak 8 Ocak 2018 Pazartesi günü kamu okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesi uygun görülmüştür’ denildi.