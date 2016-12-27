Olası Çözümde AB’e Girsek Bile…

Önce şöyle dedilerdi: “Bu adada iki halk asırlarca birlikte yaşadılar.”

Söylem tutmayınca miadını doldurduğu için vitrinden çıkartıp yerine “barışçı çözümü” koydulardı! Oysa tarihi boyunca bu adada hiç olmadığı kadar 43 yıldır barış vardı..

Olsun ama! Slogan kafalılar için “gerçeklerin” pek de önemi yoktu! İleriye giderken geriye bakmanın anlamı olmadığı gibi! Bu nedenle bu adada Türk halkı olarak nasıl bir varoluş savaşımı vermekte olduğumuzu değil, Rum halkı ile yalan üzerine kurulu “yeniden” kelimesi ile perçinli “barışçı çözümü” nasıl oluşturacağımızı öne çıkardılar!

BARIŞÇI ÇÖZÜM! Tabi kolay değ-ildi. Eğer Güney’le barışçı çözümü tesis edeceksek 43 yıldır adada çözümün tek sağlayıcısı olan Türkiye ve askerini ne yapacaktık?

Vallahi yaptılar ama: “Çek git dediler! Ne seni ne askerini, ne paranı, ne memurunu istemeyiz” dediler! Tabi 42 yıl sonra çekip gideceğine, Anadolu’nun suyunu da akıtınca Kuzey’e; bu kez “suyunu da al git” dediler !

Şimdi Cenevre’de yeniden bir araya gelecekler, bu adada Türklerle Rumların bir federasyon çatısı altında nasıl barış içinde birlikte yaşayacaklarının metnini yeniden tezekkür edecekler…

Doğrusu şu ki eğer Anastasiadis’li Rum tarafı garantiler konusunda asırlardır kafasında taşıdığı Türkiye düşmanlığı virüsünü yener ve de kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyecek bir taktik politikada “üzerinde uzlaşılacak bir yeni garantiler anlaşmasına okey derse” işte o zaman ayın on dördü gibi bir “barışçı çözüm” de Kıbrıs üzerine doğacak!

AB NORMLARI: Hukuğa göre en üstte anayasanın olduğu dolayısıyle “yasaların” ve yasalarla birlikte “tüzüklerin” hazırlandığı hiyarerşide eğer bu normlar zincirinden bir teki “anayasaya aykırı” olursa düzen tepetaklak olur, barış yerine kaos oturur !

Yine bazı hukukçularımızın tespitlerinden aktarıyorum Köşeme: “AB’nin en üst organı “Avrupa Birliği Adalet Divanıdır.” (Hani yıllardır ambargolarla canımızı çıkaran anlı şanlı kararların ABAD’ı.) 2004’de Güney ABAD’la Katılım Anlaşmasıyla AB üyesi oldu.. Olası çözümde Kıbrıs Türk halkının da AB üyesi olması için “federal devleti kapsamına alacak” bir yeni “katılım anlaşması” yapılması gerekir. Zorunludur çünkü Türk halkının da üye olması için AB’nin “birincil hukuku” içinde yer alması gerekir, başka bir yöntemi yoktur..” Eğer bu önemli ayrıntı dikkate alınmazsa Kuzey’in AB üyeliği ABAD tarafından istenildiği anda iptal edilir!”

Pekala Rum tarafı olası çözüm anlaşmasının “AB’nin birincil hukuku olmasını kabul ediyor mu? Bildiğimiz kadarıyla hayır!” Bu durumda yine de anlaşma olur ve AB üyeliğine terfi edersek, biline ki bu anlaşma da üyelik de geçicidir.

VESSELAM: olası çözümde Türkiye’nin de bizimle yeterince ilişki kuramayacağı gerçeklerde tutun ki kılı kırk yarmak gerekir! Rum’un bir alt kümesi durumuna düşersek ileride “izale” edemeyeceğimiz siyasi hatalar yaparsak, bu adada cemaat esamesine düşmüşlükte erir gideriz! ********** NEDEN GÜNEY’İN SEVİYESİNE YAKLAŞTIK?

Geçen hafta Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis’in “Türklerle Rumların gelirlerinin birbirlerine yaklaştıklarını” açıklmasına takılmış, “bütün baskılarınıza ambargolarına karşın” demiştik…

Ancak ekonomi ile gelirler yönünden Kuzey’le Güney arasında kapanan makasın nedeni bu kadar basit ifadelerle geçiştirilmemelidir. Çünkü temelde sadece Türkiye’nin süreklilik kazanan “parasal katkıları” değil, “yeni bir toplumsal yapının oluşması” da vardır. Bu “var olan nedenin” açılımını yapmadan belki “kalkınma” değil ama “KKTC’deki büyümeyi” anlamak mümkün değildir şöyle ki:

TOPLUM OTURUYOR: 1974 sonrası pek çok sorunlarımız vardı ama sosyoekonomik yönden bizi sızlatan olay TC’den kaydırılan nüfusun rehabilite edilemediği için “gettolar” yaratmasıydı! Doğrusu Türkiye’den kaydırılıp bünyemize sokuşturulan TC’li nüfusun “düz işçilikle çapa işçiliğinden öte” Kuzey’e katkıda bulunacak ne ötesi bir becerisi ne de insan unsuru olarak Kıbrıs Türk halkı ile kaynaşacak misyonu vardı. Zaten o yılları yaşayanlar bilirler. Önceleri Kuzey’deki işletmecilerin yanlarında “çıraktılar, işçiydiler, basit işlerin çalışanlarıydılar..”

Dolayısıyle kendilerini hiç “Kıbrıslı kimliği” ile düşünmediler! Bu nedenle “sermaye birikimi” de yapmadılar! Kazandıklarını TC’den geldikleri köylerine kentlerine transfer ettiler, “hatta” diyordum o yıllarda ben “Köşemde,” “ensemizden Türkiye’de evler apartmanlar yapıyorlar!.”

(İyi hatırlarım. Yeni Doğuş Partisini kurduklarında ilk seçimde Namık Kemal Meydanına, Maraş’tan yaya geldilerdi.. Bir sonrası seçimde ise ayni meydana “motorize oldular” dediğimce traktörleri, arabaları ile geldilerdi.. .) YAPI DEĞİŞTİ: TC’li kardeşlerimiz çoktan gettolarından çıktılar, apartmanlara taşındılar. Kıbrıs kökenlilerle evlendiler, kız aldılar kız verdiler… Sebze meyve toptancılığından türlü çeşitli yatırım ve işyerlerinin “sahipleri, patronları oldurlar.” Kısaca “KKTC’nin sermeye birikimine katıldılar.. Bankaların en iyi müşterileri oldular..

BUNU NİÇİN HATIRLATTIM. Bu iş güç sahibi insanları çekin KKTC’nin altından, Hala Sultanın efsane haline gelmiş taşı gibi muallakta kalırız! TC kökenli insanlar bugün Tarımdan, lokantalara, sanayiden irili ufaklı ticaret yerlerine kadar “iş gücü” yaratıyor, finans sektörüne giriyor, yatırımlar yapıyorlar.. Hatırtacağım şudur: “Rum tarafının “gitmelidirler” dediği işte bu TC’li insanlardır!” Gerçekleşirse en çok sevineceklerden biri Rum’un Maliye Bakanı Yeorgiadis olacak! **********

KISACA TAKILDIĞIM: (NİHAYET ÖLÜM YOLUNA TEDBİR!)

Bir karar aldılar. Mağusa’nın nam’ı diğer “ölüm yoluna” çıkmış yeni hastahane yolunu “tek yol” yapacaklar…” İsabetli bir karar. (Bu öneriyi ilk gündeme getiren uzun yıllar Mağusa Polis Teşkilatı trafik biriminde çalışırken uzmanlaşan, şimdilerde bu konularda gazetelerde sürekli yazıları çıkan eski Türk Gücü futbolcusu Fikret Şanal (Emino)olduydu.)

Tabi hemen belirtelim. “Ölüm yolunu” tek yol yapmak sorunun yarısını çözer.. Bütününü çözmek için anayoldan girişler için çember yapımından sinyalizasyona kadar yeni tedbirleri gerektirir.

