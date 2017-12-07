Olay dekolte! Ünlü manken nefes kesti

İngiliz manken Jourdan Dunn, Londra'da düzenlenen 'Moda Ödülleri' gecesinde Versace imzalı elbisesi ile tüm bakışları üzerinde topladı.

Güzelliğinin yanı sıra göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkati çeken 27 yaşındaki Jourdan Dunn, permalı saçları ile kıvırcık saç trendine uydu.

İngiliz mankenin derin dekoltesi, sosyal medyadaki takipçileri tarafından övgüyle bahsedildi. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan İngiliz manken, otoritelerden de tam not aldı.