HABER KIBRIS

‘Öldü, ölmedi’ iddialarının ardından yeni ses kaydı

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’ye ait olduğu sanılan bir ses kaydı ortaya çıktı.

29/09/2017

‘Öldü, ölmedi’ iddialarının ardından yeni ses kaydı
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46 dakikalık kayıtta Bağdadi olduğu düşünülen konuşmacı, Kuzey Kore’nin Japonya ve ABD’ye yönelik tehditlerinden bahsediyor. DEAŞ’a ait medya organları tarafından dün yayınlanan kayıtta, terör örgütü üyelerine düşman olarak nitelendirilen ABD, Rusya ve İran ile müttefiklerine karşı direnme çağrısı yapılıyor. Bu mesaj, Kasım 2016’dan bu yana Bağdadi’ye ait olduğu öne sürülen ilk kayıt. Rusya, Haziran ayında Bağdadi’nin “yüksek olasılıkla öldürüldüğünü” duyurmuştu. Ancak ABD’li yetkililer bu iddiaya temkinli yaklaşmış ve kanıtların yetersiz olduğunu savunmuştu.



TAGS: DEAŞ, Ebubekir el-Bağdadi
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