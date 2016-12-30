Olduğunuzdan daha yaşlı görünmeyin

Henüz gençlik çeşmesini keşfedemesek de yaş aldıkça nasıl göründüğümüzün yaşam tarzımızla doğrudan alakalı olduğunu artık biliyoruz. Günlük alışkanlıklarımızda yapacağımız ufacık değişikliklerin artık daha az kırışıklık ve daha dinç bir cilt demek olduğunun hepimiz farkındayız. Aşağıdaki beş alışkanlığı değiştirerek yılların yüzünüzden alıp ömrünüze katmasına yardımcı olun.Mehmet ÖZ, Son Dakika, Haberler10 Aralık 2016 - 14:48:19Olduğunuzdan daha yaşlı görünmeyin

1. Sigara içmek

Sigara içmenin zararlı olduğunu, amfizem, kalp hastalığı ve birçok kanser türüne sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat sigara içmenin dış görünüşünüzü de etkilediğini biliyor muydunuz? Sigara içmek cildinize yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Sigaradaki toksinler cildin elastikiyetini alarak kolajen üretimini azaltır, bu da sarkmaya yol açar. Sigara içmek aynı zamanda cilde kan sağlanmasını azaltarak yaşlanma sürecini hızlandırır. Dahası; cilt hücrelerine oksidatif hasara sebep olan serbest radikallerin daha fazla salınmasına sebep olarak cildin kendini yenilemesini daha da zorlaştırır. Artık paketinizi elinizden bırakmanız için yeteri kadar sebebiniz var.

2. Yatmadan önce yüzünüzü yıkamayı aksatmak

Cildinizin geceleri nefes almaya ve kendini onarmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden gün içinde biriken kiri temizlemeniz büyük önem taşır. Özellikle makyaj yapıyorsanız geceleri cildinizi temizlemeyi atlamak sivilce, iritasyon ve cansız bir cilde, hatta gözde enfeksiyona ve erken yaşlanmaya yol açabilir. Nazik bir temizleyiciyle yalnızca 30 dakika ayırarak cildinizi geceleri de temizlemeye özen gösterin.

3. Stres

Yapılan araştırmalar stresi, telomer (hücresel yaşlanmayla bağlantılı kromozom içeriği) uzunluğunun azalmasıyla ilişkilendirmiştir. Telomer kısaldığında hücre genelde ölür. Bu da yaşlanma sürecini hızlandırır. Yapılan bazı araştırmalar yüksek stresli işlerde çalışan kişilerin daha kısa telomerlere sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca stres kan basıncını artırarak beyninizi yaşlandırmaya ve uyku düzeninizi bozmaya sebep olabilir. Stres faktörlerinizi nasıl belirleyeceğinizi ve stresle nasıl başa çıkacağınızı öğrenin. Derin nefes egzersizleri ve meditasyonu hayatınıza ekleyerek stresin etkilerini azaltmaya çalışın.

4. Zararlı yağlar

Trans ve doymuş yağları kısıtlamak sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Trans yağ ve doymuş yağlar kalp hastalığı ve felç riskinizi artırıyor. Tabi bu sırada kalp dostu sağlıklı doymamış yağları da çıkarmayın. Somon, çiğ kuruyemiş, avokado ve zeytinyağı gibi besinler, omega-3 ve tekli doymamış yağ asitleri içerir. Bu tür yağlar enflamasyonu yatıştırır, kalp krizi riskinizi azaltır, saç, cilt ve eklem sağlığınızı korur.

5. Yeteri kadar uyumamak

İyi bir uyku uyumaktansa, ‘yapılacaklar’ listenizi kontrol ederek kendinize zannettiğinizden daha fazla zarar veriyor olabilirsiniz. Uyku eksikliği yüksek tansiyon, kilo alımı ve diyabete yol açabiliyor. Tabii gözaltı morlukları ve cansız bir cildi saymıyorum bile… Her gece 7-9 saat arası uyumaya çalışın.